Более 70 человек на Камчатке остаются в ПВР после землетрясения

Более 70 человек остаются в пунктах временного размещения после мощного землетрясения на Камчатке, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Отмечается, что с жителями продолжают работать психологи.

ПВР располагаются в Петропавловске-Камчатском на Халактырском шоссе, 6/6, а также в Вилючинском городском округе.

30 июля 11:24 по местному времени (в 02:24 по Москве) Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН сообщил, что зарегистрировал землетрясение магнитудой 7,5 в Тихом океане возле Камчатки с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Сразу же была объявлена угроза цунами.

Вскоре землетрясение достигло магнитуды 8,8 и стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе.