Более 7 тыс семей в Подмосковье подали заявки на статус многодетных

С начала 2026 года жители Подмосковья направили более 7 тысяч электронных заявлений на присвоение льготного статуса многодетной семьи. Услуга доступна онлайн на региональном портале и предоставляется бесплатно в течение семи рабочих дней, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Льготный статус позволяет оформить бесплатный проезд, компенсацию оплаты коммунальных услуг, получить земельный участок или денежную выплату. Также многодетные семьи могут бесплатно посещать музеи, парки и выставки.

Подать заявление вправе семьи, состоящие в зарегистрированном браке, а также матери и отцы-одиночки. В семье должно быть трое и более родных или усыновленных несовершеннолетних детей либо детей до 23 лет, обучающихся очно.

Услуга «Присвоение льготного статуса многодетной семье» размещена на региональном портале в разделе «Семья» — «Многодетным и малообеспеченным». Для оформления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить документы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.