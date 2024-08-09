Более 7 млн москвичей присоединились к проекту «Активный гражданин»

Число участников «Активного гражданина» превысило 7 млн человек. За десять лет в проекте провели более 6,6 тысячи голосований по темам благоустройства, цифровизации, здравоохранения, культуры, транспорта, бизнеса и т. д., сообщила заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

По словам Сергуниной, этот проект помогает принимать москвичам важные решения для своего двора, района и в целом для всего города. За десять лет собрано более 260 млн мнений по самым разным вопросам.

«Семимиллионным участником сообщества стал житель района Ясенево, работающий шеф-кондитером в одном из ресторанов столицы», — отметила она.

«Активные граждане» выбрали названия более 130 улиц, скверов, бульваров, станций метро и вокзалов Московских центральных диаметров. Кроме того, они дали имена 15 животным из зоопарка, «Городской фермы» и «Москвариума» на ВДНХ, среди которых панда Катюша и медведица Хатанга.

В проекте выбирали, какие события должны быть в программе ко Дню города, голосовали за предприятия торговли и услуг с самым красивым праздничным оформлением, за лучшие проекты реставрации, места для отдыха и туристические маршруты. Сейчас в «Активном гражданине» можно выбрать победителей фотоконкурса «Планета Москва».

Самые активные участники получают баллы, которые можно обменять на билеты в театры и музеи, сувенирную продукцию, скидки в магазинах, подписки на онлайн-сервисы и т. д.

Проект развивают столичный департамент информационных технологий и ГКУ «Новые технологии управления».