Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 18:28

Более 600 кг пластиковых крышечек собрали школьники Подмосковья за месяц

В рамках благотворительного проекта «Добрые крышечки» за месяц педагоги и обучающиеся образовательных комплектов Подмосковья собрали более 600 кг пластиковых крышек. Доставить вторичные ресурсы на переработку помог региональный оператор Воскресенского кластера, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Наибольший объем разноцветного пластика накопили ребята и педагоги школы № 52 городского округа Люберцы. Общими усилиями им удалось собрать более 450 бутылок и более 20 пакетов. Образовательное учреждение является постоянным рекордсменом акции.

Все средства, полученные благодаря сбору и переработке полезного пластика, передали благотворительному фонду «Волонтеры в помощь детям-сиротам» для приобретения реабилитационного оборудования.

Были закуплены:

коляски,

тренажеры,

вертикализаторы,

специализированные средства передвижения.

Всего с начала года для российского эколого-благотворительного волонтерского проекта региональный оператор Воскресенского кластера собрал более 3 тыс. килограммов пластиковых крышек.

Жителям напоминают, что вне акций накопленные крышки можно складывать в синие баки для раздельного сбора отходов на контейнерных площадках.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.