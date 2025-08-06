Более 600 долголетов Подмосковья освоили телемедицинские консультации

Жители Подмосковья могут проконсультироваться с врачом онлайн — с помощью телемедицинской консультации. Чтобы представители старшего поколения могли без труда пользоваться цифровым сервисом, в клубах «Активное долголетие» организовали обучение записи на телемедицинские консультации через мобильное приложение. Занятия проводят представители регионального Минздрава совместно с Минсоцразвитием. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Телемедицинская консультация позволяет сэкономить время на походе в поликлинику. В ходе онлайн-приема врач может продлить электронный рецепт на льготное лекарство, проконсультировать по итогам диспансеризации или сданных анализов, скорректировать лечение. Понимаем, что старшему поколению может быть сложно самостоятельно освоить приложение, поэтому совместно с Минсоцразвития запустили обучающие курсы для участников клуба «Активное долголетие». Такие занятия прошли уже более 600 человек», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ходе обучения любой желающий может обратиться к специалисту и получить необходимые разъяснения. Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, через линию 122 или на приеме у лечащего врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.