Более 60 вызовов приняли психологи системы-112 Подмосковья с начала года

С момента запуска системы-112 в Подмосковье 1 июня 2015 года психологи не прекращают свою работу. На данный момент помощь была оказана более чем 40 тыс. раз. С начала года специалисты оказали психологическую помощь уже более 60 раз, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Психологи вступают в действие, когда человек испытывает шок, дезориентирован и не знает, как действовать до прибытия экстренных служб. Это позволяет не только облегчить страдания пострадавших, но и подготовить их к дальнейшему взаимодействию с профессионалами.

Кроме того, горожане обращаются на номер «112» по самым разнообразным вопросам: от семейных конфликтов и эмоционального выгорания до зависимостей и сложностей в детско-родительских отношениях. На помощь им приходят специально обученные операторы-психологи, готовые оказать поддержку в любой момент.

Система-112 Московской области — это универсальный помощник всем, кто попал в экстренную ситуацию или стал свидетелем происшествия. При звонке на номер «112» оператор оперативно передает информацию экстренным службам — скорой помощи, полиции, ГИБДД, аварийной газовой и другим службам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.