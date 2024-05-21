Более 6 тыс жителей Московского региона приобрели техсредства реабилитации

Более 6 тыс. жителей Московского региона приобрели технические средства реабилитации с помощью электронных сертификатов, сообщает пресс-служба СФР по Москве и Московской области.

В этом году в Москве и области более 6 тыс. граждан с инвалидностью получили более 780 тыс. технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий с помощью электронных сертификатов. На обеспечение этих целей региональное отделение СФР направило порядка 1,5 млрд рублей.

Электронный сертификат — это инструмент, который позволяет мгновенно приобрести необходимые технические средства реабилитации или протезно-ортопедические изделия, рекомендованные гражданам в программе реабилитации и абилитации (ИПРА). В их число входят кресла-коляски, протезы, ортезы, абсорбирующее белье и т. д.

Формат онлайн-покупки становится все более востребованным благодаря простоте распоряжения сертификатом, применять который можно на крупных маркетплейсах, имеющих широкую сеть пунктов выдачи по всей стране.

«Сегодня по сертификату можно приобрести около 270 различных средств реабилитации, включая индивидуальные изделия, сделанные на заказ. Социальный фонд России разработал электронный каталог ТСР для подбора и приобретения специализированных изделий. По электронному сертификату получить их можно в течение 8 дней, тогда как закупка по контракту может занять до 3 месяцев», — уточнил управляющий отделением СФР по Москве и Московской области Сергей Алещенко.

На получение сертификата имеют право люди с инвалидностью, а также граждане, пострадавшие от несчастных случаев на производстве или получившие профессиональное заболевание, и др. Оформить сертификат можно через портал госуслуг, в МФЦ или клиентских службах регионального Отделения СФР. Обязательное условие — наличие банковской карты платежной системы «МИР».

Для уточнения возникших вопросов всегда можно обратиться к специалистам отделения СФР по Москве и Московской области, позвонив в единый контакт-центр взаимодействия с гражданами по телефону: 8 (800) 100-00-01 (работает круглосуточно, звонок бесплатный).