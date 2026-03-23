Более 6 тыс заявок на перераспределение земли подали в Подмосковье

Более 6 тыс заявлений на перераспределение земельных участков подали в Подмосковье с начала 2026 года через региональный портал госуслуг. Услуга доступна физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Электронная услуга «Перераспределение земель и (или) земельных участков» размещена на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Участки». Ею могут воспользоваться владельцы земель в Московской области.

Услуга предоставляется в два этапа. Сначала заявитель получает постановление администрации об утверждении схемы расположения участка на кадастровом плане либо согласие на заключение соглашения о перераспределении в соответствии с ПМТ. После проведения кадастровых работ и постановки участка в новых границах на кадастровый учет сведения вносятся в ЕГРН, затем заключается соглашение о перераспределении.

В электронной форме заявления доступны сервис предпроверки и автогенерация схемы земельного участка. С их помощью можно сформировать файл схемы без привлечения кадастрового инженера, скачать его и приложить к заявлению. Услуга предоставляется бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.