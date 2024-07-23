Более 6 тыс вопросов бизнеса решено в Подмосковье за полгода

В первом полугодии 2024 года специалистами подмосковного ЦУР «Бизнес» отработано более 6 тыс. обращений предпринимателей региона. Зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала о том, какие вопросы волнуют бизнес Подмосковья, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«По итогам 6 месяцев этого года в единую систему отработки обращений предпринимателей ЦУР «Бизнес» поступило 6 300 вопросов. На сегодняшний день 95% обращений уже отработано специалистами, остальные — находятся в работе. Для решения большей части вопросов достаточно консультации, которую предприниматели получают в течение 1-2 рабочих дней», — сказала Зиновьева.

Зампред отметила, что наиболее популярной темой для консультаций остаются меры поддержки. На втором месте — вопросы по открытию и ведению бизнеса, на третьем — земля и недвижимость для бизнеса.

Все обращения в ЦУР «Бизнес» заносятся в единую систему, где за каждым профильным ведомством и администрацией округа закреплены ответственные лица и модератор, которые контролируют сроки и качество отработки обращений. Вопросы, требующие подключения профильных специалистов или нескольких ведомств, направляются в штаб по защите бизнеса при Мининвесте Подмосковья.

Система ЦУР «Бизнес» уже получила высокую оценку на федеральном уровне и признана правительством РФ успешной практикой 2023 года, отпилотирована в 10 регионах России, а также включена в региональный инвестиционный стандарт в качестве шестого обязательного элемента. Так, уже в сентябре планируется запустить систему сбора обратной связи от бизнеса в 30 субъектах РФ.

ЦУР «Бизнес» Московской области собирает обращения через 9 основных каналов связи: горячая линия 0150 (звонок с мобильного), инвестиционный портал, приемная правительства Московской области (amo@mosreg.ru), встречи с бизнесом, Добродел-Бизнес, почта губернатора (andreyvorobiev@mosreg.ru), соцсети, уполномоченный по защите прав предпринимателей, портал обратной связи.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.