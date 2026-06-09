Более 5,8 тыс жителей Подмосковья заказали выписку онлайн

Более 5,8 тысячи раз с начала 2026 года пользователи оформили услугу «Выписка из реестра собственности» на региональном портале Московской области. Сервис позволяет бесплатно получить сведения об объектах областной и муниципальной собственности, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга размещена на главной странице регионального портала в разделе «Комплексные услуги». Заявитель может подать одно обращение и получить информацию сразу по нескольким объектам, находящимся в областной или муниципальной собственности.

Выписка подтверждает факт учета объекта в реестре имущества. Документ носит информационный характер и предназначен для предъявления по месту требования.

Сервис доступен индивидуальным предпринимателям, физическим и юридическим лицам. Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить электронную форму. Решение направят в личный кабинет в течение одного рабочего дня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.