Более 560 энергоэффективных светильников установят в Шаховской

В муниципальном округе Шаховская грядет масштабное обновление системы уличного освещения. Благодаря губернаторской программе «Светлый город» в округе установят более 564 новых энергоэффективных светильников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Масштабная модернизация затронет сразу 39 населенных пунктов, включая центральные улицы и общественные пространства. Это значит, что светлее и безопаснее станет практически в каждом уголке Шаховской.

В рамках программы будут установлены современные фонари двух типов: парковые и консольные, высотой 5 метров. Такое разнообразие позволит подобрать оптимальное освещение для каждого конкретного места, будь то прогулочная зона или оживленная улица.

Одним из самых протяженных участков, где появится новое освещение, станет улица Базаева. Здесь фонари установят на протяжении целого километра — от дома номер 15 и до парка.

«Это существенный вклад в создание уютного и хорошо освещенного городского пространства, которое обеспечит комфорт жителей даже в темное время суток», — прокомментировал глава муниципального округа Замир Гаджиев

Все работы по установке новых светильников планируется завершить до конца текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.