Более 55 тыс заявлений на обслуживание «Стрелки» подано на госуслугах Подмосковья

За прошедшую неделю на портале госуслуг Подмосковья услугой «Обслуживание единых транспортных карт Стрелка» воспользовались более 55,3 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

В рамках услуги можно подтвердить право на льготу, получить льготную карту «Стрелка», восстановить защитный код карты, обменять неработоспособную карту, вернуть ее в целях возврата залоговой стоимости карты, активировать или деактивировать льготу на проезд на банковской карте «МИР». Оформить льготную карту могут учащиеся и военные пенсионеры.

Второй по популярности услугой на региональном портале стала «Запись в кружки и секции». Ею воспользовались свыше 33,6 тыс. раз. Также в рейтинг госуслуг недели вошли: получение выписки из домовой книги (почти 15,7 тыс. заявок), онлайн-запись в школу (13,6 тыс. заявлений), выдача и замена социальных карт жителя Московской области (более 11,6 тыс. заявок).

На региональном портале доступно порядка 400 услуг для жителей и бизнеса. Также получать услуги в электронном виде можно в мобильном приложении «Добродел». Потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.