Более 55 тыс заявлений на обслуживание «Стрелки» подано на госуслугах Подмосковья
Фото - © Мобильное приложение «Госуслуги Московской области»/Медиасток.рф
За прошедшую неделю на портале госуслуг Подмосковья услугой «Обслуживание единых транспортных карт Стрелка» воспользовались более 55,3 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
В рамках услуги можно подтвердить право на льготу, получить льготную карту «Стрелка», восстановить защитный код карты, обменять неработоспособную карту, вернуть ее в целях возврата залоговой стоимости карты, активировать или деактивировать льготу на проезд на банковской карте «МИР». Оформить льготную карту могут учащиеся и военные пенсионеры.
Второй по популярности услугой на региональном портале стала «Запись в кружки и секции». Ею воспользовались свыше 33,6 тыс. раз. Также в рейтинг госуслуг недели вошли: получение выписки из домовой книги (почти 15,7 тыс. заявок), онлайн-запись в школу (13,6 тыс. заявлений), выдача и замена социальных карт жителя Московской области (более 11,6 тыс. заявок).
На региональном портале доступно порядка 400 услуг для жителей и бизнеса. Также получать услуги в электронном виде можно в мобильном приложении «Добродел». Потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.
Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.