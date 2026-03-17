Более 53 тысяч человек проголосовали за премию «Город в лицах»

сегодня в 18:01

Церемония награждения премии «Город в лицах» пройдет 23 марта в Петербурге

В голосовании за героев премии «Город в лицах» приняли участие 53 311 человек, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Голосование стартовало 2 февраля и завершилось 15 марта. В 2026 году премия объединила 11 номинаций.

В пятерку самых популярных вошли «Образование», «Детский тренер», «Универсальный специалист МФЦ», «Специалист в сфере городских пассажирских перевозок» и «Медицинский работник».

Торжественная церемония награждения победителей состоится 23 марта.

Партнерами премии в 2026 году выступили FORT, Halewood, «Цветовик», «Бакунин» и «Петербург-концерт». Гастрономическим партнером стала сеть ресторанов русской кухни «Теремок».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.