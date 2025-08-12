Более 53 тыс заявок на выплату на питание для мам подано на портале Подмосковья

На прошлой неделе на портале госуслуг Московской области подано порядка 2 тыс. заявлений на оформление выплаты на питание для беременных и молодых матерей, а с начала года — свыше 53 тыс. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Выплата предоставляется женщинам с 12 недели беременности, кормящим матерям в течение 6 месяцев с даты родов и детям до 3 лет. Если в семье несколько детей в возрасте до 3 лет, выплата назначается на каждого ребенка.

Оформить выплату на питание можно на региональном портале в разделе «Соцподдержка» — «Поддержка семей с детьми». Также услуга доступна в мобильном приложении «Добродел».

Беременным женщинам, стоящим на учете в государственных медорганизациях Московской области, не нужно самостоятельно обращаться с заявлением на назначение ежемесячной денежной выплаты на питание. Предзаполненная форма будет отправлена в личный кабинет на региональном портале. Им лишь нужно проверить свои данные и отправить заявление на рассмотрение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.