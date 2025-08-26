Более 500 учителей с РФ обменялись опытом на педагогическом фестивале в Химках

В школе № 29 округа Химки прошел педагогический фестиваль «Живой учитель». Мероприятие объединило более 500 учителей со всех городов России, сообщает пресс-служба администрации округа.

Площадка проведения выбрана не случайно, ведь именно заместитель директора школы № 29 Ирина Агибалова является инициатором и основателем фестиваля.

«Это мероприятие проходит накануне нового учебного года как раз для того, чтобы дать коллегам новые идеи для развития, познакомить их инструментами обучения и получить новый заряд положительной энергии», — подчеркнула Ирина Агибалова.

За два дня педагоги посетили лекции и мастер-классы, обменялись своими методиками преподавания, а также переняли наработки и практики коллег.

«Когда на сцене говоришь слова и смотришь на учителей, то понимаешь, сколько там вдохновения, сколько творчества, сколько креатива. Этот фестиваль, как глоток свежего воздуха», — поделилась директор школы № 29 Наталья Каныгина.

Участниками фестиваля стали учителя начальных классов, которые в своей практике используют нестандартные технологии обучения. Многие из педагогов ведут собственные блоги.

Педагог начальных классов и автор канала «Учитель по призванию» Кирилл Арефьев поделился своими впечатлениями о форуме.

«Спасибо за теплые объятия, душевные разговоры и горящие глаза, которые вдохновили меня творить и даже вытворять еще больше! Если вдруг начну опускать руки, то буду пересматривать фотографии и видео с нашей живой встречи», — написал в своем Telegram-канале Арефьев, где у него более 45 тыс. подписчиков.

Дополнением фестиваля стала школьная ярмарка. Учителя смогли познакомиться с новыми педагогическими пособиями и играми.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.