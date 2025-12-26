Более 500 школьников Подмосковья посетили экскурсии за успехи в конкурсах

В Московской области для более 500 школьников, отличившихся в конкурсах разного уровня, организовали экскурсии в музеи и на ферму, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В Подмосковье прошли экскурсии для свыше 500 школьников из разных округов, включая Балашиху, Богородский, Дубну, Серебряные Пруды, Луховицы, Электросталь, Реутов, Серпухов и Чехов. Мероприятия провели для поощрения обучающихся, добившихся успехов в региональных, всероссийских и международных конкурсах.

Участники посетили Музей Победы, где познакомились с экспонатами и архивными материалами, рассказывающими о вкладе соотечественников в Великую Отечественную войну. В музее техники Вадима Задорожного школьники увидели коллекцию старинных автомобилей и мотоциклов, отражающую развитие техники в стране. На ферме «Российские альпаки» дети узнали о редких животных и важности сохранения природы.

В министерстве образования отметили, что такие экскурсии расширяют культурный кругозор, способствуют развитию познавательной активности, а также формируют патриотизм и гражданственность у молодежи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.