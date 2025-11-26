Более 50 тыс заявок на перераспределение земли поступило на портал Подмосковья

С начала года электронной услугой по перераспределению земельных участков воспользовались свыше 50 тыс. раз. Подать заявление на получение услуги можно на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

Воспользоваться электронной услугой могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, которые являются владельцами земельных участков, смежных с территорией из состава муниципальной или государственной земли.

При перераспределении земель право собственности на новообразованный участок возникает в соответствии с соглашением, заключенным между заявителем и администрацией муниципалитета. Подписать такое соглашение можно электронной цифровой подписью.

В рамках оказания онлайн-услуги заявление на заключение соглашения автоматически поступит в личный кабинет на регпортале. Документ будет сформирован после постановки нового участка на кадастровый учет и определения его стоимости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.