Более 5 тысяч человек приняли участие в Крещенских купаниях в Подольске

В ночь с 18 на 19 января в Подольске более 5 тысяч жителей окунулись в освященную воду на четырех специально оборудованных площадках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Подольске Крещенские купания прошли на четырех подготовленных локациях. Для участников установили теплые палатки и пункты раздачи горячего чая. Безопасность обеспечивали волонтеры, сотрудники полиции, МЧС и медики.

На входах к купелям работали стационарные рамки металлодетекторов, а территории вокруг купелей были ограждены фан-барьерами. Сотрудники проверяли вещи и не допускали к участию лиц в состоянии алкогольного опьянения.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов поздравил жителей с праздником и пожелал крепости духа и благих мыслей. 19 января он встретил Крещение Господне вместе с прихожанами Троицкого собора. Богослужение возглавил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Артамонов подчеркнул, что совместная молитва в этот день символизирует единство и стремление к добрым делам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что правоохранительный блок занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.