Более 5 тыс заявок на выплату для многодетных поступило на региональный портал

Более 5 тысяч заявлений на получение ежегодной выплаты многодетной семье поступило на портал госуслуг Московской области с начала года. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления региона.

Услуга «Предоставление ежегодной денежной выплаты многодетной семье» доступна на региональном портале госуслуг в разделе «Семья» — «Многодетным и малообеспеченным». Право на выплату имеет один из родителей детей, обучающихся в государственных образовательных организациях Московской области. Среднедушевой доход многодетной семьи должен быть ниже величины прожиточного минимума. Ежегодная сумма выплаты составляет 7 тысяч рублей.

Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться на регпортале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Подать заявление может один из родителей или законных представителей детей. Если в семье несколько школьников до 18 лет, то следует оформить отдельное заявление на каждого ребенка.

Отметим, если семья уже получает услугу в проактивном режиме, подача отдельного заявления не требуется — выплаты будут перечисляться автоматически. Однако в случаях, когда семья недавно переехала в Подмосковье или ребенок начал учебу в школе в другом населенном пункте региона, необходимо оформить заявку.

Решение по услуге поступит в личный кабинет заявителя в течение 7 рабочих дней.