Более 5 тыс охотничьих билетов оформили на портале Подмосковья с начала года
Фото - © Медиасток.рф
С начала года на портале госуслуг Подмосковья подано 5,2 тыс. онлайн-заявлений на получение охотничьего билета. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
Оформить охотничий билет могут совершеннолетние граждане, которые:
- имеют постоянную или временную регистрацию в Подмосковье;
- не имеют судимости и знают требования охотничьего минимума.
Охотничий билет не имеет срока годности, является документом единого федерального образца и действует на всей территории России.
Услуга «Выдача охотничьих билетов» доступна на региональном портале. Чтобы подать заявление, нужно заполнить онлайн-форму и прикрепить личную фотографию. Ответ поступит в личный кабинет заявителя. Если нужно получить билет на бумажном носителе, то потребуется выбрать соответствующий тип документа в заявлении и указать отделение МФЦ Московской области, где потребуется забрать готовый документ.
В рамках услуги можно также подать заявление на аннулирование охотничьего билета. Она предоставляется бесплатно в течение 5 рабочих дней.
В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн услуги на региональном портале госуслуг.
Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.
Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.