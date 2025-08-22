сегодня в 13:31

Более 5 тыс охотничьих билетов оформили на портале Подмосковья с начала года

С начала года на портале госуслуг Подмосковья подано 5,2 тыс. онлайн-заявлений на получение охотничьего билета. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Оформить охотничий билет могут совершеннолетние граждане, которые:

имеют постоянную или временную регистрацию в Подмосковье;

не имеют судимости и знают требования охотничьего минимума.

Охотничий билет не имеет срока годности, является документом единого федерального образца и действует на всей территории России.

Услуга «Выдача охотничьих билетов» доступна на региональном портале. Чтобы подать заявление, нужно заполнить онлайн-форму и прикрепить личную фотографию. Ответ поступит в личный кабинет заявителя. Если нужно получить билет на бумажном носителе, то потребуется выбрать соответствующий тип документа в заявлении и указать отделение МФЦ Московской области, где потребуется забрать готовый документ.

В рамках услуги можно также подать заявление на аннулирование охотничьего билета. Она предоставляется бесплатно в течение 5 рабочих дней.

В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн услуги на региональном портале госуслуг.

Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.