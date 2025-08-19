Более 5 тыс человек посетили выставку подмосковных брендов

В Орехово-Зуеве состоялся гастрономический и креативный фестиваль «100% Креатив» и выставка региональных брендов «100% Подмосковье». Мероприятия посетили свыше 5 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, .

«Серия форумов „100% Подмосковье“ уже стала доброй традицией Московской области. Восьмой форум прошел в Орехово-Зуевском городском округе на территории креативного кластера „Стачка“. Особенность этих форумов — выставка-ярмарка региональных брендов, в этот раз ее участниками стали более 30 предпринимателей. Они представили свою продукцию — украшения ручной работы, фарфоровые изделия, сладости и многое другое. Форумы проводятся в различных городских округах, что позволяет познакомить большее число жителей Подмосковья с брендами и продукцией наших предпринимателей», — отметила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Кроме выставки-ярмарки, в рамках мероприятия прошла панельная дискуссия «Креативные индустрии Подмосковья: гастрономия и туризм». В ходе которой спикеры — депутаты Мособлдумы, представители Федерации креативных индустрий, Президентского фонда культурных инициатив, министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, Международного эногастрономического центра — обсудили развитие креативных индустрий в регионе.

Также были организованы мастер-классы, питч-сессии для начинающих предпринимателей, творческие баттлы между представителями разных профессий и серия интерактивных игр, развивающих креативное мышление, сап-фест.

Организаторы форума — правительство Московской области, министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области, Мособлдума, центр «Мой бизнес» Московской области.

Информация о мерах поддержки бизнеса доступна на инвестиционном портале Московской области https://invest.mosreg.ru/.

Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <…> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — „100% Подмосковье“», — заявил Воробьев.