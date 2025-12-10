Более 4,7 тыс заявок на получение выплат для многодетных семей подали в Подмосковье

На портале госуслуг Подмосковья услугу «Денежная выплата при рождении третьего или последующего ребенка» оформили свыше 4,7 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Право на выплату в размере 300 тысяч рублей есть у родителей или усыновителей с российским гражданством, которые постоянно проживают в Подмосковье и еще не достигли возраста 36 лет. Кроме того, свидетельство о рождении ребенка должно быть выдано на территории Московской области, а в семье, помимо новорожденного, должно воспитываться еще двое и более детей. Подать заявление необходимо в срок не позднее 12 месяцев со дня рождения ребенка.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Семья» — «Многодетным и малообеспеченным».

Услуга предоставляется в течение 7 рабочих дней. Результат направят в личный кабинет на региональном портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.