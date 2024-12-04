Более 4,6 тыс незаконных мигрантов выдворили в Подмосковье в 2024 году

С начала года судебные приставы Подмосковья выдворили за пределы Российской Федерации 4 617 незаконных мигрантов. Исполнение судебных решений об административном выдворении иностранных граждан возложено на межрайонное отделение судебных приставов по административному выдворению главного управления ФССП России по Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно данным, с начала года в центры временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) поступило 4 738 человек. Из них 4 617 были отправлены к пунктам пропуска через Государственную границу России, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Примечательно, что около 80% из них приобрели проездные документы за свой счет.

Наиболее частыми статьями, по которым иностранцы признаются виновными, являются ст. 18.8 и ст. 18.10 Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся нарушения правил въезда в РФ и незаконного осуществления трудовой деятельности.

В одном из недавних случаев, сотрудниками Специализированного отдела по охране зданий ФССП России ГУФССП России по Московской области была выявлена группа из 22 иностранцев, которые не смогли объяснить свое присутствие вблизи охраняемого объекта и не предъявили документы, подтверждающие законность их пребывания в стране. По решению Шатурского городского суда все 22 человека были признаны виновными по ст. 18.8 КоАП РФ и депортированы.

Административное выдворение применяется в случае совершения иностранными гражданами или лицами без гражданства противоправных действий, противоречащих интересам государственной безопасности, охране государственной границы или охране общественного порядка, а также в целях охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и законных интересов граждан Российской Федерации и других лиц. Решение об административном выдворении за пределы РФ принимает суд.

Результаты подчеркивают активную работу правоохранительных органов по борьбе с незаконной миграцией и защите интересов страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.