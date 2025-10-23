Более 4,6 млн тонн макулатуры ежегодно перерабатывается в России

Российский экологический оператор в преддверии Дня без бумаги, который отмечается 23 октября, напомнил о важности ее правильной утилизации, передает пресс-служба оператора.

Отказываться от бумаги нет необходимости, достаточно сдавать ее на переработку — выбрасывать в контейнер для вторсырья или же направлять в специализированные экоцентры.

Макулатура — это ценный вторичный ресурс, из которого можно многократно создавать новые виды продукции, например, предметы гигиены, картон, строительные материалы и новую упаковку, например, лотки для яиц.

«В рамках федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“ мы системно развиваем инфраструктуру переработки вторичных ресурсов, в том числе макулатуры, — отметил заместитель Министра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев. — Ежегодно в стране образуется около 7,5 млн тонн бумажных отходов, и, конечно, мы поддерживаем решения, которые направлены не только на их утилизацию, но и на сокращение самого объема отходов».

«Важно не просто сокращать использование бумаги, а выстраивать эффективную систему ее сбора и утилизации, — сказала генеральный директор Российского экологического оператора Ирина Тарасова. — Сегодня переработка макулатуры — одно из самых развитых направлений экономики замкнутого цикла. В России работают более 40 предприятий, которые ежегодно перерабатывают более 4,6 миллиона тонн макулатуры. И такая практика, мы надеемся, будет только набирать обороты».

К примеру, по данным комбината имени Титова в Набережных Челнах (крупнейший производитель картонной упаковки и туалетной бумаги в России), за 2024 год из вторичного сырья было создано 410 миллионов рулонов туалетной бумаги и бумажных полотенец. В то же время для производства бумаги из первичной целлюлозы используется менее 15% заготавливаемого в России леса, отмечает исполнительный директор Ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Алексей Сергеев.

Адреса пунктов приема вторсырья, в том числе и бумажного, можно найти в приложении «Уберу» (Uberu) от РЭО. Оно содержит карту с более чем 70 тысячами объектов по всей стране. Приложение доступно для скачивания на мобильные устройства во всех магазинах приложений, включая Rustore и AppGallery.