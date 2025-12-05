Более 450 тысяч школьников и педагогов Подмосковья примут участие в неделе грамотности

С 8 по 12 декабря в Московской области пройдет неделя функциональной грамотности, в которой примут участие свыше 450 тысяч учеников, учителей и методистов из всех муниципалитетов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В рамках Недели функциональной грамотности для педагогов подготовлены вебинары, практикумы, мастер-классы и открытые уроки. Участники познакомятся с современными цифровыми ресурсами и изучат эффективные методы формирования функциональной грамотности у школьников.

Для учеников 1–11 классов в каждом муниципалитете разработаны специальные программы, направленные на применение знаний на практике. Запланированы экскурсии в музеи и на предприятия Подмосковья, а также встречи с представителями науки, бизнеса и профессионалами различных сфер. В школах пройдут предметные и межпредметные конкурсы, деловые игры, викторины и интеллектуальные тренинги.

Неделя функциональной грамотности проводится в Московской области уже в пятый раз и стала традиционным мероприятием для образовательного сообщества региона.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.