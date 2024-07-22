Более 45 тыс человек посетили общеобластное мероприятие «Ночь в парках»

В минувшую субботу в более чем 80 парках Московской области состоялось общеобластное мероприятие «Ночь в парке». Его посетило более 45 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках мероприятия состоялись арт-выставки работ современных художников, огненное и световое шоу, концертные программы, неоновые дискотеки, танцевальные батлы и показательные выступления солистов и коллективов художественной самодеятельности, а также кинопоказы под открытым небом.

Так, в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха прошел иммерсивный краеведческий квест «Тайны ночного леса». В парке «Детский городок» Красногорска была организована интерактивная зона «Причем тут Зенит?». В Центральном парке округа Чехов гости приняли участие в костюмированном заплыве на сапах. В парке «Покровский» Сергиево-Посадского округа состоялись уроки мастерства по росписи деревянных заготовок игрушек светящимися и флуоресцентными красками «Взломай культурный код». В Сквере имени Зайцева округа Коломна прошло шоу ходулистов от творческого шоу-проекта Lucera.

Мероприятия организованы при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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