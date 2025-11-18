Более 430 тыс заявлений на оформление соцкарты подали в Подмосковье

Более 430 тысяч заявлений на выдачу, замену и прекращение действия социальной карты жителя Московской области подано на региональном портале госуслуг с начала года. Об этом сообщает пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

Услуга «Социальная карта жителя Московской области» доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Соцкарты и документы». Получить социальную карту могут льготные категории граждан, которые зарегистрированы в Подмосковье.

Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму. Готовую пластиковую карту можно забрать в МФЦ, выбранном при заполнении заявления.

Социальная карта предоставляет бесплатный проезд на транспорте Московской области, города Москвы и железнодорожном транспорте в пригородном сообщении, а также скидки в некоторых магазинах и аптеках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.