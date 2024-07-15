Более 425 тыс пенсионеров Подмосковья снизили свои расходы на вывоз мусора

Более 420 тыс. пенсионеров Московской области в этом году снизили свои расходы на вывоз ТКО. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«В Подмосковье свыше 425 тыс. пенсионеров получают компенсацию за обращение с твердыми коммунальными отходами, что позволяет снизить расходы на коммунальные услуги. Размер компенсации зависит от возраста жителя и составляет от 30 до 100% и назначается она проактивно», — рассказала первый зампредседателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

Для неработающих пенсионеров компенсация составляет 30%, для жителей 70 лет и старше — 50%, от 80 лет — 100%.

Также при расчете компенсации за обращение с ТКО учитывается стандарт нормативной площади жилого помещения. Для одиноко проживающих жителей — это 42 кв. метров, для семьи из двух человек — 21 кв. метров на каждого, для семьи из трех и более человек — 18 кв. метров на каждого.

«Всего же в регионе льготами на коммунальные услуги пользуются свыше 2 млн жителей — это одна из самых востребованных в нашем регионе мер социальной поддержки», — заключила Людмила Болатаева.

Услуга доступна на региональном портале госуслуг по ссылке.

Работающее в Московской области министерство социального развития особое внимание уделяет пенсионерам. Так, для этой категории граждан доступны льготное зубопротезирование, компенсация за оплату взноса на капремонт, региональная социальная доплата к пенсии и другие меры соцподдержки. Кроме того, особое внимание уделяется поддержанию активного образа жизни.

Минсоцразвития курирует губернаторскую программу «Активное долголетие», в рамках которой пожилые жители Подмосковья занимаются спортом, посещают мастер-классы, занимаются в кружках и ездят на экскурсии.