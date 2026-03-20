Более 420 тыс школьников Подмосковья поучаствовали в акциях к Дню Крыма

Свыше 420 тыс школьников, студентов, педагогов и родителей Подмосковья приняли участие в мероприятиях ко Дню воссоединения Крыма с Россией в 2026 году. В регионе прошли акции, викторины, дискуссии и мастер-классы, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В преддверии памятной даты «Навигаторы детства» совместно с Движением Первых организовали мероприятия в рамках Всероссийской акции «Одна страна – одна история». Советники директоров по воспитанию вместе с учениками школ и учреждений среднего профессионального образования присоединились к онлайн-флешмобу и рассказали о ярких моментах поездок по Крымскому полуострову.

Также школьники и студенты проверили знания об истории Республики Крым и города Севастополя в тематической викторине. Участникам предложили как общеизвестные факты, так и более сложные вопросы.

В ходе дискуссионной гостиной «Полуостров Крым и город Севастополь в истории и искусстве» обучающиеся, советники по воспитанию и приглашенные эксперты обсудили образ Крыма в русской живописи и литературе, а также его значение для страны.

Кроме того, «Навигаторы детства» провели фестиваль мастер-классов, посвященный культурному и творческому наследию Крыма и Севастополя. Проект реализует Росдетцентр при поддержке министерства просвещения Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.