Более 400 подростков Подмосковья получили первый паспорт в январе

В январе 407 подростков Московской области получили первый паспорт гражданина РФ в торжественной обстановке, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для оформления первого паспорта подростки должны лично обратиться в МФЦ в течение 90 календарных дней после достижения 14 лет. При подаче заявления необходимо предоставить свидетельство о рождении, документ, подтверждающий гражданство (если в свидетельстве нет отметки), регистрацию по месту жительства при наличии, две фотографии 3,5×4,5 см и квитанцию об оплате госпошлины. Оплатить госпошлину можно также в МФЦ.

Если подросток хочет получить паспорт в торжественной обстановке, об этом нужно сообщить сотруднику МФЦ при подаче документов.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.