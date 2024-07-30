сегодня в 16:40

Более 400 молодых учителей из вуза Коломны придут работать в школы в сентябре

Более 400 выпускников коломенского Государственного социально-гуманитарного университета придут работать в школы в новом учебном году. Всего в этом году крупнейший педагогический вуз Подмосковья выпустил 610 дипломированных специалистов. 459 из них стали обладателями диплома учителя. Об этом сообщает пресс-служба администрации Коломны.

«Практически все наши молодые педагоги уже нашли себе место работы, преимущественно это образовательные учреждения региона. Наш вуз делает все возможное, чтобы студенты получили востребованное временем образование и в школы Московской области пришли квалифицированные кадры — целеустремленные, творческие, продвинутые учителя», — говорит ректор университета Жанна Леонова.

В регионе ведется большая работа по привлечению учителей в школы. По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева предусмотрены меры поддержки для педагогов:

дополнительная выплата в размере 150 тыс. рублей выпускникам, пришедшим работать педагогами в образовательные учреждения;

ежемесячная доплата молодым специалистам в размере 5 000 рублей;

выплата за классное руководство - 11 000 рублей;

сертификаты на приобретение жилья в рамках подпрограммы «Социальная ипотека».

В нашем муниципалитете такие сертификаты получили уже семь педагогических работников.

Также действует выплата 1 млн рублей в рамках программы «Земский учитель», стимулирующие выплаты для педагогов школ из «зелной зоны», учителям, подготовившим двух и более стобалльников на ЕГЭ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в области на сегодняшний день работают порядка 50 тыс. учителей, свыше 2 тыс. из них являются заслуженными работниками сферы образования.

Воробьев подчеркнул, что учителя также занимаются патриотическим воспитанием ребят — проводят встречи с настоящими героями на уроках «Разговоры о важном».