Более 400 детей отдохнут в подмосковных лагерях во время осенних каникул

С 6 по 12 октября в школах Московской области проходят осенние каникулы и, традиционно, в регионе запускают лагерную смену на время каникул. В этом сезоне работают два лагеря — «Литвиново» в Наро-Фоминске и лагерь «Имени 28 Героев Панфиловцев» в Волоколамске. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Более 400 ребят заехали в лагеря уже в выходные. Впереди у них насыщенные дни и полезный досуг. Программа каждого заезда составляется заранее и продумана до мелочей, чтобы детям было интересно проводить время в лагере независимо от времени года и погоды на улице», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В условиях современной жизни, когда дети много времени проводят за гаджетами и учебой, особенно важно создавать возможности для активного отдыха и социализации. В лагерях предусмотрены разнообразные мероприятия: творческие мастер-классы, спортивные соревнования, экскурсии и тематические вечера.

Осенняя лагерная смена рассчитана на 8 дней. В лагерях соблюдены все требования безопасности, а также предусмотрено 5-ти разовое питание.

В ведомстве напомнили, что бесплатные путевки в лагеря на осенние каникулы предоставляются для детей из семей с низким доходом, а также для детей-сирот.

Получить путевку можно подав заявление на региональном портале госуслуг https://uslugi.mosreg.ru/services/932

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.