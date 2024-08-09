Более 40 различных видов отходов сдали жители Долгопрудного в рамках экоакции

Жители микрорайона Новые Водники городского округа Долгопрудный присоединились к акции по раздельному сбору отходов. Было собрано более 40 видов вторсырья, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Весь собранный материал — пластик, стекло, бумагу, металл, ветошь и другие отходы — организаторы отправят на вторичную переработку.

В день акции в зоне экопросвещения волонтеры рассказали участникам, как правильно сортировать отходы и как они возвращаются в производственный цикл после переработки, став новыми вещами.

А еще жители приняли участие в лотерее с партнерскими призами и сфотографировались на память в уникальной фотозоне с арт-объектом, выполненным полностью из отходов.

Акция показала, что жители региона готовы принимать активное участие в решении экологических проблем.

Следующее мероприятия по сбору отходов состоится 18 августа, ориентировочно по адресу: Набережная улица, у забора батутного центра с 12:00 до 13:30.

По прогнозам организаторов, к доброму общему делу должны присоединиться еще больше неравнодушных жителей не только Новых Водников, но и ближайших населенных пунктов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.