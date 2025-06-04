Более 40 площадок для молитв на Курбан-байрам подготовили в Подмосковье
Фото - © Утренняя молитва по случаю праздника Курбан-Байрам/Медиасток.рф
В Подмосковье оборудовали более 40 площадок для праздничных молитв на Курбан-байрам. Мусульманам напомнили, что совершать молитвы необходимо строго в отведенных для этого местах, сообщает РИА Новости.
Заместитель председателя ДУМ РФ по международным делам и хаджу, председатель Духовного управления мусульман Московской области муфтий Рушан Аббясов добавил, что было подготовлено около 12 площадок для совершения обряда жертвоприношения.
Он попросил единоверцев оставаться в своих городах и совершать молитвы в специально отведенных там местах. По словам Аббясова, обряды жертвоприношения не должны производиться ни во дворах, ни на детских площадках.
Ид аль-Адха (Курбан-байрам) — исламский праздник завершения хаджа. В этом году он приходится на 6 июня.