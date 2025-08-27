Более 40 молодых учителей придут работать в школы Наро-Фоминска

В этом учебном году в Наро-Фоминском округе к работе приступают 43 молодых учителя. Они приехали из Белгородской, Волгоградский, Орловской областей, Нижнего Новгорода и Москвы. Половина из них только начинает свой путь, а среди опытных есть и победители всероссийских конкурсов, обладатели грантов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ познакомился с молодыми педагогами. Встретились в школе № 7. Кстати, в ней будет работать больше всех новых учителей. Обсудили работу с современными детьми и патриотическое воспитание. По итогу встречи решили создать пространство для обмена опытом.

«Рад, что наш округ привлекает талантливых педагогов. Как они сами говорят, здесь чувствуется „образовательная движуха“ и есть карьерные перспективы. Постараемся их не подвести», — заявил глава округа.

Многие новички — выпускники наро-фоминских школ. В них же вернулись после вузов в качестве педагогов. Есть и учительские династии. Значит, в округе комфортные условия для жизни и работы. Роман Шамнэ поздравил молодых учителей с началом учебного года и пожелал успешного старта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.