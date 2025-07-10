Более 40 га земли обработают от борщевика в Кашире в 2025 году

В городском округе Кашира проходит второй этап обработки участков, пораженных борщевиком Сосновского. Всего в 2025 году площадь земель, пораженная борщевиком Сосновского, составила 40,89 га. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Места произрастания борщевика в городском округе Кашира нанесены на интерактивную карту на геопортале Подмосковья. Там можно найти информацию по каждому участку, такую, как категория земель, площадь поражения, ведомство, ответственные за уничтожение борщевика, приоритет истребления, когда планируется ликвидация или даты выполненных работ», — рассказала начальник отдела по экономической политике администрации округа Оксана Новосельцева.

Обработка территорий, пораженных борщевиком Сосновского, осуществляется механическими, химическими методами и (или) комбинированными, чередуя механическую и химическую обработку. Работы по обработке от борщевика Сосновского находятся на контроле министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.