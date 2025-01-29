Более 4 тыс участников зарегистрировались на конкурс социальных архитекторов

Конкурс социальных архитекторов стартовал 14 января. В первые сутки было подано более 800 заявок на участие. За две недели их количество увеличилось в пять раз — до более чем 4 тысяч участников, сообщается на сайте конкурса.

Управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев отметил, что конкурс соответствует современным запросам. По его словам, Россия находится у истоков нового направления в области социогуманитарных знаний.

Он подчеркнул, что понятие социальной архитектуры появилось сравнительно недавно. Оно объединяет практики и методики, которые существуют в стране уже несколько лет. Все они формируют гражданское общество, делают жизнь людей и жителей разных территорий лучше.

«Фактически конкурс призван впервые в истории нашей страны систематизировать тот внушительный багаж опыта социальной архитектуры, который уже есть в России, и выявить лучших авторов в реализации таких проектов», — добавил Алиев.

Конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина. Это часть работы по созданию социальных лифтов и поддержки талантов. Регистрация продлится до 12:00, 11 февраля 2025 года. Подать заявку можно на сайте социальныеархитекторы.рф.