Более 4 тыс школьников Подмосковья будут изучать инженерию в новом учебном году

В Подмосковье подвели итоги проекта «Инженеры будущего», разработанного технопарком физтех-лицея им. Капицы. За прошедший учебный год свыше 700 детей из 29 школ региона прошли обучение в сферах робототехники и биотехнологий. В следующем году проект планирует охватить более 150 школ, что позволит обучить около 4 тыс. детей, сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Проект нацелен на подготовку инженерных кадров и технологических лидеров среди учащихся общеобразовательных школ региона. Один из ключевых курсов, «БиоТех: создаем будущее среды обитания», в новом учебном году будет направлен на изучение современных биотехнологий и их применение для улучшения качества жизни. Учащиеся познакомятся с последними достижениями в области экологии.

Другой курс, «БиоИнновации: от новых материалов к революции в пищевой инженерии», даст ребятам возможность изучить создание новых материалов и разработку инновационных решений для пищевой промышленности. А в рамках курса «Компьютерное зрение в колесной робототехнике» учащиеся научатся разрабатывать системы, способные воспринимать и интерпретировать визуальную информацию для управления роботизированными устройствами. Также будут открыты курсы по технологическому предпринимательству и радиоэлектронике.

По итогам года школьники подготовят проекты, которые будут представлены на Национальной технологической олимпиаде (НТО) и Национальной технологической олимпиаде Junior (НТО Junior), конференциях «Старт в инновации», «Шаг в будущее» и иных проектных конкурсах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.