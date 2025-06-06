Более 4 тыс бездомных собак чипировали и стерилизовали в Подмосковье

С начала 2025 года в Подмосковье более 4 тыс. бездомных собак прошли программу ОСВВ — отлов, стерилизацию, вакцинацию и вакцинацию. Узнать таких животных можно по желтой бирке на ухе, сообщает 360.ru .

Программа ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — возврат) реализуется в Подмосковье с 2014 года. Ее цель — гуманное сокращение популяции бездомных собак и повышение безопасности на улицах. По словам ветеринара Михаила Шеляхова, отстрел животных неэффективен: на их место быстро приходят новые.

Процедура включает отлов, карантин, обработку от паразитов, чипирование, вакцинацию и стерилизацию. После восстановления неагрессивных собак возвращают в привычную среду. Отмеченные желтой биркой на ухе животные уже прошли все этапы.

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С 1 марта 2025 года в Подмосковье вступила в силу норма об обязательном чипировании всех домашних собак старше 3 месяцев. Информация о питомце и владельце вносится в специальную базу, что упрощает поиск в случае потери или инцидентов.

По словам кинолога Владимира Уражевского, регистрация помогает оперативно находить владельцев, если собака убежала или проявила агрессию. Это также позволяет властям контролировать численность домашних животных, планировать закупку вакцин и снижать случаи отказа от питомцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.