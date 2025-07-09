Более 4 га травы было скошено в Ленинском округе за июнь

В Ленинском городском округе активно ведутся работы по покосу травы. За первый месяц лета окошено более 4 гектаров двровых территорий и общественных пространств. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского городского округа.

«Покос травы — важная мера по поддержанию чистоты и порядка на территории Ленинского округа. Для механизированного покоса выбирается в основном дневное время, когда шумовая нагрузка допустима», — отметил директор МБУ «Благоустройство» Виктор Сюлергин.

Уточняется, что приоритетом является покос травы, высота которой превышает 10 см. Работы выполняются в соответствии с задачами, поступающими от Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области в рамках программы «Система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры».

В среднем за две недели муниципальным бюджетным упреждением «Благоустройство» обрабатывается около 200 задач на покос травы на территории Ленинского округа. Все работы выполняются в срок в полном объеме. Это свидетельствует об эффективности работы служб благоустройства и их ответственном подходе к решению задач по поддержанию чистоты и порядка в муниципалитете.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.