Более 3,8 тыс аварийных деревьев убрали с лесных территорий Подмосковья в 2024 г

По состоянию на сегодняшний день с территории лесного фонда Московской области убрано 3 836 аварийных деревьев. Работы по рубке проводятся силами ГАУ МО «Центрлесхоз» и подрядчиков практически во всех подмосковных лесничествах, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов отметил, что больше всего аварийных деревьев убрано с территории Подольского — 588, Сергиево-Посадского — 461, Ступинского — 438, Истринского — 351 и Клинского — 291 лесничеств.

Дерево считается аварийным и проводится его рубка в том случае, когда оно имеет структурные изъяны, например, гнили и обрыв корней, его опасный наклон может привести к падению всего дерева или его части, тем самым причинить ущерб государственному, муниципальному имуществу, а также имуществу и здоровью граждан.

Решение о проведении рубки принимается по результатам рассмотрения обращений граждан, направленных через единый центр управления регионом, официальный региональный портал «Добродел» и официальный сайт Комлесхоза.

Граждан призывают воздерживаться от самовольной рубки аварийных деревьев.

Леса Московской области защитные, и в них возможны только санитарные рубки, проводимые после обследования специалистами.

В случае, если ущерб, причиненный в результате незаконной рубки, составит менее 5 000 рублей, такое нарушение предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 000 до 4 000 рублей.

В случае совершения незаконной рубки лесных насаждений с применением механизмов, автомототранспортных средств, самоходных машин и других видов техники предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от 4000 до пяти 5000 рублей с конфискацией продукции незаконного природопользования, а также с конфискацией орудия совершения административного правонарушения.

Помимо штрафа, взыскивается ущерб, причиненный в результате незаконной рубки.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.