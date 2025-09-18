Более 37 тыс лабораторных исследований на грипп птиц провели в Подмосковье

В Подмосковье продолжается комплексная работа по обеспечению эпизоотического благополучия. С начала года ветеринары министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области провели более 37,5 тысяч исследований на высокопатогенный грипп птиц – опасное вирусное заболевание с высоким летальным исходом среди поголовья, что может нанести значительные убытки действующим хозяйствам. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Случаев заболевания не зафиксировано. Мониторинг включает отбор проб, контроль санитарного состояния предприятий и соблюдения ветеринарных требований. Эти меры позволяют сохранить биобезопасность, не допускать очагов заражения и обеспечивать потребителей качественной продукцией.

В план профилактических мероприятий также входят обходы периметра птицеводческих предприятий и мест скопления птицы, проверка систем биологической защиты хозяйств, выявление несанкционированных захоронений биоотходов и разъяснительная работа с сельхозтоваропроизводителями. В случае массового падежа птицы владельцам необходимо незамедлительно обратиться в Госветслужбу Московской области для принятия оперативных мер. Адреса и телефоны государственных ветклиник указаны на интерактивной карте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.