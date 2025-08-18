Более 37 млн рублей выделили на поддержку начинающих фермеров Подмосковья

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области объявили о начале приема документов на участие в конкурсном отборе на грант «Агростартап». В 2025 году на поддержку начинающих фермеров выделено 37,3 миллионов рублей, из которых 16,8 миллионов – из регионального бюджета. Подать заявку можно в системе «Электронный бюджет» до 12 сентября, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В конкурсе могут принять участие крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ), зарегистрированные на сельской территории Московской области в текущем году, а также граждане Российской Федерации, готовые зарегистрировать КФХ в случае победы. Также потребуется электронная подпись: юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – усиленная, физическим лицам – подтвержденная в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

К заявке на грант необходимо приложить заявление, проект создания или развития хозяйства с обоснованием расходов: договоры, сметы, а также правоустанавливающие документы на земельный участок и выписку из ЕГРН. При планировании строительства или реконструкции объектов за счет гранта — дополнительно придется позаботиться о разрешении на строительство. Участник должен подтвердить свой статус сельхозпроизводителя: представить устав КФХ, диплом о сельскохозяйственном образовании, удостоверение о переподготовке или сведения о трудовой деятельности в сельском хозяйстве не менее пяти лет. Согласно условиям предоставления субсидий победитель обязан внести не менее 10% личных средств от стоимости проекта, поэтому при подаче заявления потребуется предъявить банковскую выписку о наличии собственных или кредитных средств на счету.

Итоги подведут 26 ноября. Размер гранта – от 1,5 до 8 миллионов рублей в зависимости от направления хозяйства. Выделенные средства можно использовать для приобретения сельскохозяйственных животных, техники, оборудования, земельного участка, а также для подключения производственных объектов к инженерной инфраструктуре. С порядком подачи заявки и критериями оценки подробно можно ознакомиться на Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.