Более 37 млн рублей получили жители Подмосковья на открытие бизнеса

«В этом году услугой воспользовались 216 человек, еще около 20 жителей планируют в ближайшие 2 недели открыть свое дело. Напомню, что в этом году мы увеличили выплату и теперь безработный житель региона, решивший открыть свое дело, может получить более 180 тысяч рублей», — сказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В основном начинающие предприниматели занимаются торговлей, предлагают услуги для красоты и здоровья (салоны, фитнес, косметология), а также юридические, бухгалтерские и образовательные услуги (репетиторство, курсы, тренинги). В прошлом году эти направления также были в числе самых популярных.

В ведомстве дополнили, что с начала года общая сумма выплат составила более 37 млн рублей.

«Воспользоваться этой мерой господдержки можно лишь один раз. Кроме того, получая деньги, человек принимает на себя определенные обязательства. Они довольно простые и логичные. Первое: в течение 3 месяцев подтвердить документами, что средства были потрачены строго в соответствии с бизнес-планом и второе: вести бизнес в течение 12 месяцев после получения выплаты», — уточнила директор кадрового центра Подмосковья Ольга Пугачева.

Помимо денежной выплаты в меру государственной поддержки входят и другие сервисы: тестирование на предпринимательский потенциал, бесплатное обучение основам предпринимательского дела (если есть такая необходимость), а также помощь в составлении бизнес-плана.

Один из тех, кто воспользовался этой мерой государственной поддержки — участник СВО Владимир Рогоза. Он искал работу после возвращения из зоны боевых действий. Сначала самостоятельно, потом — при поддержке Кадрового центра Подмосковья. Там ему предложили несколько вакансий и рассказали о возможности получить выплату на открытие своего дела. Именно последнее предложение больше всего заинтересовало Владимира. Он решил монетизировать свое хобби — пошив аксессуаров из натуральной кожи. Раньше делал для себя и друзей сумки, бумажники, обложки для документов. Теперь открыл небольшую мастерскую с изделиями на продажу. Выплаты как раз хватило на приобретение качественных инструментов, с которыми приятно работать, также материалов на первое время.

«Я не просто нашел работу. Кадровый центр помог мне социализироваться. Поймите, я вернулся с СВО, искал свое место в мирной жизни. Не совсем гладко это получалось. А сейчас я с радостью работаю, с удовольствием наблюдаю, насколько людям нравится то, что я делаю! Я хочу сказать спасибо консультантам. Они с вниманием ко мне отнеслись, «заразили» идеей открыть свое дело и на каждом шаге сопровождали», — говорит Владимир.

Подробнее о мере господдержки «Содействие началу осуществления предпринимательской деятельности» можно узнать на сайте Кадрового центра Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.