Более 360 штрафов за нарушения правил выгула домашних животных оформили в Подмосковье

С начала года в Московской области в отношении владельцев домашних животных оформлено 361 административное постановление за нарушение правил выгула питомцев. Общая сумма штрафов превысила 500 тысяч рублей. Контрольно-надзорные мероприятия в общественных местах, парках, на площадках для выгула регулярно проводят государственные ветеринарные инспекторы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Соблюдение правил выгула домашних животных обеспечивает безопасность граждан и других питомцев. Мы продолжаем проводить профилактическую работу и разъяснять владельцам требования к содержанию. При первичном нарушении — выносится предупреждение, но, если случай повторный или происходит систематически — наступает административная ответственность. Для граждан — это штраф в размере от 1 500 до 3 000 рублей», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В ведомстве отметили, что выгуливать питомцев необходимо только в специально отведенных для этого местах, не допускать нахождение собак на территории образовательных и дошкольных учреждений, детских и спортивных площадок, в общественных местах без владельца. При выгуле для всех собак необходимо использовать поводок, а для особей выше 25 см в холке — обязателен и намордник. Также хозяевам необходимо обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности. Дополнительно государственные инспекторы могут проверить наличие регистрации у собаки, отсканировав микрочип. Это требование в регионе обязательно, начиная с щенков старше 3 месяцев. Кроме этого — могут выявить отсутствие вакцинации и нарушение карантина.

Если граждане стали свидетелями нарушений правил выгула домашних животных, сообщить об этом можно, обратившись в ближайшее отделение полиции с заявлением. К нему необходимо приложить фото- или видеоматериалы с указанием даты, времени, места, отражающие факт правонарушения. После проведения проверки материалы будут направлены в Министерство для привлечения владельца к административной ответственности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.