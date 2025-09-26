Более 350 школьников Королева примут участие в единой школьной лиге Подмосковья

В молодежном центре «Космос» прошла встреча, посвященная подготовке и проведению единой школьной лиги сезона 2025-2026 в Королеве. В этом году на соревнованиях примут участие более 350 юных спортсменов из 13 общеобразовательных школ города. Соревнования будут проходить по четырем видам спорта: мини-футболу, волейболу, баскетболу и шахматам. Каждая школа будет представлять свою команду, сражаясь за почетное звание победителя. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Особую поддержку участникам окажет амбассадор лиги, житель Королева Рамил Гасанов, мастер спорта международного класса по ашихара-карате и трехкратный чемпион мира и Европы. Его присутствие на матчах вдохновит юных спортсменов и придаст особую значимость соревнованиям.

Старт единой школьной лиги запланирован на конец октября. Муниципальный этап продлится до 30 марта, а региональные соревнования состоятся в апреле 2026 года.

Проект Единой школьной лиги был запущен в Подмосковье в 2023 году с целью объединить усилия городских округов для популяризации спорта и физической культуры в образовательных учреждениях. Основная задача программы заключается в выявлении талантливых спортсменов и создании условий для их дальнейшего развития.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.