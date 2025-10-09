Более 35 тыс жителей Солнечногорска сделали прививки от гриппа

В городском округе Солнечногорск продолжается активная кампания вакцинации населения против гриппа типа A и B. Для процедуры используются современные трех- и четырехвалентные вакцины отечественного производства, признанные безопасными и эффективными. С конца августа сезонную вакцинацию против гриппа прошли 11 тыс. детей и более 24 тыс. взрослых. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Перед уколом врач производит осмотр. Прививки ставят отечественными инактивированными вакцинами: детям от полугода до 18 лет — четырехвалентной «Ультрикс-квадри» и взрослым — трехвалентными «Совигрипп» и «Флю-М».

«Грипп представляет собой серьезное заболевание с потенциальными рисками осложнений. Лучший метод профилактики — это своевременно сделанная прививка, защищающая как самого вакцинированного, так и окружающих. Отмечу, что солнечногорцы могут сделать прививку до конца ноября», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Привиться от гриппа можно ежедневно с 8:00 до 20:00 в поликлиниках, до 19:00 в амбулаториях, а также в фельдшерско-акушерских пунктах. Кроме того, вакцинация проводится в школах, детских садах и на предприятиях городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.