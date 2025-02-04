Более 32 тыс вакансий доступно в Подмосковье для выпускников колледжей

Каждый выпускник колледжа, техникума и даже института сталкивается с важным выбором — поиском работы после завершения учебного процесса. В современном мире важно не только найти работу по специальности, но и обеспечить соответствие этой работы карьерным амбициям, личностным целям и финансовым ожиданиям, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«В наших колледжах более 170 направлений обучения в совершенно разных сферах — это металлообработка, строительство, транспорт, электротехника и сельское хозяйство. Выпускники могут сразу найти работу с хорошей зарплатой. Например, токари, электрики или мастера по обработке металла могут рассчитывать в среднем на 80-100 тысяч рублей в месяц. Отмечу, что в регионе открыто 32 тысячи вакансий, подходящих для выпускников колледжей», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Как уточнили в Министерстве социального развития Подмосковья, в регионе для безработных открыто свыше 80 тысяч вакансий, из них почти половина подходит для людей со средне-специальным образованием.

В рамках различных программ стажировок и практик студенты могут получить реальный опыт работы еще во время обучения. Это не только помогает им лучше подготовиться к выходу на рынок труда, но и дает возможность установить полезные контакты с потенциальными работодателями. Специалисты Кадрового центра Подмосковья также готовы помочь выпускникам в поиске подходящих вакансий и подготовке к собеседованиям.

Кроме того, отличной площадкой для взаимодействия между студентами и работодателями становятся фестивали трудоустройства. На таких мероприятиях молодые специалисты могут напрямую пообщаться с представителями компаний, узнать об актуальных предложениях и условиях труда, а также задать интересующие вопросы.

Для удобства поиска информации о доступных вакансиях существует портал «Работа в России». На этом ресурсе представлено множество фильтров, позволяющих более точно настроить запрос и найти именно ту работу, которая соответствует ожиданиям и требованиям каждого выпускника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.