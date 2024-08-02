Более 300 тонн урожая ягод собрали предприятия Подмосковья в 2024 г

Лето — сезон ягод. В этом году в Московской области уже собрали 303 тонны урожая, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

В Подмосковье выращивают клубнику, которую также называют земляника садовая, малину, голубику, красную и черную смородину, вишню, землянику. Также встречаются жимолость, крыжовник и алыча. Разведением плодово-ягодных культур занимаются крупные агропредприятия и фермерские хозяйства: ФГУП АПК «Непецино» в округе Коломна, ООО «Ягодная долина» в Щелкове, ООО «Русская ягода» в Луховицах, «Николаевское подворье» в Серпухове и другие.

Так, компания ООО «Ягодная долина» в городском округе Щелково уже несколько лет создает плантации голубики, малины, клубники по современным технологиям, выращивая ягоды в тоннелях с пленочным типом покрытия, что позволяет увеличить сезон сбора. В прошлом году организация собрала 187 тонн клубники и 19 тонн малины. В этом году с грядок уже сняли 72 тонны клубники. В планах на этот сезон: урожай клубники объемом 200 тонн, малины — 20 тонн.

Специалисты Минсельхозпрода напоминают, что приобретать ягоды и фрукты нужно только в проверенных местах, так как качество продукции в точках несанкционированной торговли остается сомнительным и может навредить здоровью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.