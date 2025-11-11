Более 30 тыс заявок на получение соцсправок поступило на портал услуг Подмосковья

С начала 2025 года на портал госуслуг Московской области поступило более 30 тысяч заявлений на получение справок о назначенных мерах социальной поддержки. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления региона.

Комплексная онлайн-услуга «Справки Минсоцразвития МО» доступна на главной странице региональном портале в разделе «Комплексные услуги». В рамках нее можно оформить сразу три вида справок: о получении (неполучении) пособий, компенсаций и других мер социальной поддержки, о размере выплаченной компенсации за произведенные жилищно-коммунальные расходы, а также справку о среднедушевом доходе семьи для получения бесплатной юридической помощи.

Чтобы получить услугу, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму. Готовый документ поступит в личный кабинет заявителя.

Услуга предоставляется бесплатно. В случае положительного решения выбранную справку направят в личный кабинет на региональном портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.